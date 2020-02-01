НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Российская газетаРоссийская газета
Овечкин признан лучшим игроком января в НХЛ
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Матч ТВ
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • LiveSport.ru
  • Экономика сегодня
  • Sports.ru
  • Интерфакс-Спорт
  • Спорт-Экспресс
  • Вести.Ru
  • RT на русском
  • РБК
  • ТК Звезда
  • Известия
  • Российская газета
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признан лучшим игроком января. Он забросил 13 шайб в 10 матчах и обошел сразу четырех легендарных хоккеистов в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.В источнике
4
Подробнее о событии
alt

Овечкин признан первой звездой января в НХЛ, Василевский — третьей

Матч ТВ 14:39
alt

Овечкин – лучший игрок января, а Василевского признали третьей звездой

Советский спорт 14:12 
alt

Овечкин стал первой звездой января в НХЛ, Василевский – третьей

Sports.ru 14:05
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости