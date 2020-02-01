Овечкин признан лучшим игроком января в НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признан лучшим игроком января. Он забросил 13 шайб в 10 матчах и обошел сразу четырех легендарных хоккеистов в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.