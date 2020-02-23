Евгений Малкин Российский хоккеист

Мои поздравления. Все мы знаем, что Овечкин - потрясающий хоккеист. Он русская машина, никогда не останавливается. Мне нравится его игра. Рад за него, потому что знаю, как это нелегко. Пусть продолжает в том же духе.