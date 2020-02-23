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Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Sport24.ru
  • Вести.Ru0:36
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Юбилейный гол он забил на 45-й минуте матча с «Нью-Джерси». По количеству заброшенных шайб он занимает восьмое место в рейтинге лучших снайперов НХЛ.В источнике
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Евгений Малкин
Российский хоккеист
Мои поздравления. Все мы знаем, что Овечкин - потрясающий хоккеист. Он русская машина, никогда не останавливается. Мне нравится его игра. Рад за него, потому что знаю, как это нелегко. Пусть продолжает в том же духе.
Подробнее о событии
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НХЛ. Александр Овечкин забросил юбилейную шайбу, но «Вашингтон» все равно проиграл «Нью-Джерси»

Bookmaker-ratings.ru 16:30
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«Вашингтон» в честь достижения Овечкина сделает подарок каждому болельщику в своем следующем матче

Матч ТВ 18:12
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Гретцки считает, что Овечкин имеет хорошие шансы превзойти его рекорд по числу шайб в НХЛ

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