НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
КоммерсантъКоммерсантъ
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Sport24.ru
  • Вести.Ru0:36
  • Телеканал 360°0:54
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Юбилейный гол он забил на 45-й минуте матча с «Нью-Джерси». По количеству заброшенных шайб он занимает восьмое место в рейтинге лучших снайперов НХЛ.В источнике
147
Уэйн Гретцки
Канадский хоккеист
Рекорды устанавливают, чтобы их кто-нибудь побил. У Овечкина есть реальный шанс сделать это. Необходимы две вещи. Вы должны оставаться здоровым, что он доказал на протяжении всей своей карьеры. Во-вторых, нужно быть в хорошей команде, а он играет в хорошей команде.
Подробнее о событии
alt

Хоккеист Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

VSE42.RU 01:38
alt

Ягр об Овечкине: «Даже рекорд Гретцки под угрозой. Овечкин с ним справится, если сохранит страсть»

Sports.ru 00:48
alt

Родители Овечкина в письме поздравили его с 700-й шайбой в НХЛ

ТАСС Спорт 01:44
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости