НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
КоммерсантъКоммерсантъ
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Sport24.ru
  • Вести.Ru0:36
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Юбилейный гол он забил на 45-й минуте матча с «Нью-Джерси». По количеству заброшенных шайб он занимает восьмое место в рейтинге лучших снайперов НХЛ.В источнике
61
Евгений Малкин
Российский хоккеист
Мои поздравления. Все мы знаем, что Овечкин - потрясающий хоккеист. Он русская машина, никогда не останавливается. Мне нравится его игра. Рад за него, потому что знаю, как это нелегко. Пусть продолжает в том же духе.
Подробнее о событии
alt

Артемий Панарин: «Уверен, что Овечкин забьет больше, чем 894 шайбы»

Матч ТВ 20:51
alt

Очередной рубеж пройден. Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

ТАСС Спорт 20:51
alt

У «Вашингтона» 6 поражений в 7 матчах

Sports.ru 16:57
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости