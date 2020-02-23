Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Юбилейный гол он забил на 45-й минуте матча с «Нью-Джерси». По количеству заброшенных шайб он занимает восьмое место в рейтинге лучших снайперов НХЛ.В источнике Мои поздравления. Все мы знаем, что Овечкин - потрясающий хоккеист. Он русская машина, никогда не останавливается. Мне нравится его игра. Рад за него, потому что знаю, как это нелегко. Пусть продолжает в том же духе.