НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Овечкин заявил, что не думает о 700-й шайбе в НХЛ
RT на русском
  • RT на русском
  • Спорт день за днем
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
  • Чемпионат
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин заявил, что не думает о 700-й шайбе в регулярных сезонах заокеанского чемпионата.В источнике
6
Подробнее о событии
alt

Овечкину посоветовали успокоиться, чтобы забросить 700-ю шайбу в НХЛ

Газета.Ru 20:05
alt

З. Билялетдинов: «Возможно, Овечкину надо успокоиться, и он забьет 700-й гол в НХЛ»

Sport24.ru 17:56 
alt

«Саше осталось до 700 голов пару шайб, но он не жадничает, дает пас». Кузнецов рассказал о безголевой серии Овечкина

Спорт-Экспресс 14:28
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости