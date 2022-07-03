Спорт день за днемОздоев исключил возможность возвращения в «Зенит»Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о своем будущем.Спорт-ЭкспрессОздоев отметил, что хотел бы попробовать свои силы в европейском чемпионате, но переход будет тяжело реализовать из-за усложнившейся геополитической обстановки.Спорт день за днем«Предложения сейчас есть: и из России, и из-за рубежа. Анализирую, что будет лучше для меня и для моей семьи», - высказался Оздоев для sport24.Евро-футбол.руПолузащитник покинул клуб из Санкт-Петербурга по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьПлеймейкерSports.ruLiveResult.RuСпорт день за днемBookmaker-ratings.ruSport24.ruПодробнее о событииОздоев исключил возможность возвращения в «Зенит»Спорт день за днем13:05Оздоев поделился планами по продолжению футбольной карьерыLiveResult.Ru12:12Магомед Оздоев: Есть предложения из-за рубежа. В ближайшее время приму окончательное решениеBookmaker-ratings.ru11:51Магомед Оздоев: «Хочется получить новый вызов»Футбол на Куличках11:43Оздоев высказался о планах на будущее – футболист пока не имеет клубаЕвро-футбол.ру11:34Оздоев: «У меня есть предложения с очень хорошими условиями от арабских клубов. Но пока себя там не вижу»Sport24.ru11:14Показать ещёОценить