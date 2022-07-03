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Оздоев исключил возможность возвращения в «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о своем будущем.
Спорт-Экспресс
Оздоев отметил, что хотел бы попробовать свои силы в европейском чемпионате, но переход будет тяжело реализовать из-за усложнившейся геополитической обстановки.
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«Предложения сейчас есть: и из России, и из-за рубежа. Анализирую, что будет лучше для меня и для моей семьи», - высказался Оздоев для sport24.
Евро-футбол.ру
Полузащитник покинул клуб из Санкт-Петербурга по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.
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