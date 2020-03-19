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Оздоев призвал футболистов отказаться от челленджа с туалетной бумагой
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Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев на своей странице в инстаграме призвал футболистов отказаться от челленджа с туалетной бумагой "Оставайся дома".В источнике
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Ролик английского футболиста стал вирусным из-за «собаки-хамелеона»

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🧻 «Оставьте в покое туалетку». Оздоев не стал участвовать в в челлендже «Оставайся дома»

Sports.ru 06:50
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«Оставьте в покое туалетку». Оздоев не поддержал популярный во время коронавируса челлендж

Sport24.ru 06:00 
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