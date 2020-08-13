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Озил намерен остаться в «Арсенале» до последнего дня контракта
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Футболист "Арсенала" Месут Озил сказал, что не собирается уходить из лондонского клуба этим летом и намерен оставаться в команде до окончания срока контракта.В источнике
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