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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
ПАОК - Краснодар: где смотреть матч
Советский спорт
  • Советский спорт
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Главный матч среды начнется в 22:00 и будет показан на «Матч ТВ» и «Футбол 3» (Украина). Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.В источнике
Подробнее о событии
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День России после дня Украины? «Краснодар» может подарить стране футбольный сезон мечты

Советский спорт 03:17
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ПАОК - Краснодар: где смотреть матч

Евро-футбол.ру вчера в 19:03
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