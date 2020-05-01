НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Футбол РоссииФутбол России
В ПФЛ могут закончить сезон досрочно
Тульский футбол
  • Тульский футбол
  • ODDS.ru
  • Татар-информ
  • Bookmaker-ratings.ru
  • RT на русском
  • Sports.ru
  • Футбол России
Учитывая невозможность проводить тренировки и матчи, совет ПФЛ считает, что возобновление сезона является затруднительным. Напомним, весь футбол в России был приостановлен из-за коронавируса.В источнике
Подробнее о событии
alt

ПФЛ считает затруднительным возобновление сезона-2019/20

Sports.ru 14:14
alt

ПФЛ: Обстоятельства затрудняют возобновление соревнований

Советский спорт 14:13
alt

В ПФЛ могут закончить сезон досрочно

Футбол России 13:50
реклама
Главное
Новости