Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) выплатит каждому клубу по 65 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Андрей Соколов. Исполком Российского футбольного союза 15 мая принял решение первенство не доигрывать первенство Олимп-ПФЛ из-за пандемии коронавируса.