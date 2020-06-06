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ТАСС СпортТАСС Спорт
ПФЛ выплатит всем клубам лиги по 65 тыс. рублей
by.Tribuna.com
  • by.Tribuna.com
  • Нева Спорт
  • Sports.ru
  • Metaratings
Розыгрыши Футбольной национальной лиги и ПФЛ сезона-2019/20 были завершены досрочно из-за коронавируса.В источнике
Андрей Соколов
актёр
Да, это централизованные отчисления букмекеров, которые приходят ежегодно.ТАСС Спорт08:06
С чего всё начиналось
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ПФЛ выплатит всем клубам лиги по 65 тыс. рублей

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) выплатит каждому клубу по 65 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Андрей Соколов. Исполком Российского футбольного союза 15 мая принял решение первенство не доигрывать первенство Олимп-ПФЛ из-за пандемии коронавируса.
ТАСС Спорт 08:06
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Все клубы ПФЛ получат по 65 тысяч рублей

Metaratings 09:13
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Президент ПФЛ назвал приемлемую сумму бюджета клуба для участия в турнире

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Клубам Олимп-ПФЛ выплатят по 65 тысяч рублей

Sports.ru 08:55
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