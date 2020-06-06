ПФЛ выплатит всем клубам лиги по 65 тысяч рублей

Тульский футбол 7













Президент ПФЛ Андрей Соколов сообщил, что все клубы лиги получат по 65 тысяч рублей. По его словам, это ежегодные централизованные отчисления букмекеров. В источнике