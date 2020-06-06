ПФЛ выплатит всем клубам лиги по 65 тысяч рублей
Президент ПФЛ Андрей Соколов сообщил, что все клубы лиги получат по 65 тысяч рублей. По его словам, это ежегодные централизованные отчисления букмекеров.В источнике Да, это централизованные отчисления букмекеров, которые приходят ежегодно.ТАСС Спорт08:06
С чего всё начиналось
Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) выплатит каждому клубу по 65 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Андрей Соколов. Исполком Российского футбольного союза 15 мая принял решение первенство не доигрывать первенство Олимп-ПФЛ из-за пандемии коронавируса.