ПФЛ пообещала выплатить клубам по 65 тысяч рублей
Соколов отметил, что лига не собирается компенсировать командам оплату членских взносов. Отметим, что за участие в чемпионате клубы платят по 900 тысяч рублей. 550 тысяч клубы должны были перечислить на счет лиги не позднее 15 июля 2019 года, еще 350 тысяч — не позднее 31 марта 2020 года.В источнике Да, это централизованные отчисления букмекеров, которые приходят ежегодно.ТАСС Спорт08:06
С чего всё начиналось
Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) выплатит каждому клубу по 65 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Андрей Соколов. Исполком Российского футбольного союза 15 мая принял решение первенство не доигрывать первенство Олимп-ПФЛ из-за пандемии коронавируса.