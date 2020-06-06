ПФЛ пообещала выплатить клубам по 65 тысяч рублей

Соколов отметил, что лига не собирается компенсировать командам оплату членских взносов. Отметим, что за участие в чемпионате клубы платят по 900 тысяч рублей. 550 тысяч клубы должны были перечислить на счет лиги не позднее 15 июля 2019 года, еще 350 тысяч — не позднее 31 марта 2020 года.