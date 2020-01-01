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ПФЛ выплатит всем клубам лиги по 65 тысяч рублей
Тульский футбол
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  • by.Tribuna.com
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Президент ПФЛ Андрей Соколов сообщил, что все клубы лиги получат по 65 тысяч рублей. По его словам, это ежегодные централизованные отчисления букмекеров.В источнике
Андрей Соколов
актёр
Да, это централизованные отчисления букмекеров, которые приходят ежегодно.ТАСС Спорт08:06
С чего всё начиналось
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ПФЛ выплатит всем клубам лиги по 65 тыс. рублей

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) выплатит каждому клубу по 65 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Андрей Соколов. Исполком Российского футбольного союза 15 мая принял решение первенство не доигрывать первенство Олимп-ПФЛ из-за пандемии коронавируса.
ТАСС Спорт 08:06
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ПФЛ пообещала выплатить клубам по 65 тысяч рублей

Sportbox.RU 10:28
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ПФЛ пообещала выплатить клубам по 65 тысяч рублей

Матч ТВ 10:28
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Все клубы ПФЛ получат по 65 тысяч рублей

Metaratings 09:13
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