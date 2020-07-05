НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеПятеро пилотов «Формулы 1» отказались вставать на коленоФК «Урал» сыграл в гостях вничью с «Уфой» 1:1Тедеско подвел итоги матча «Спартака» с «Тамбовом»«Реал» обыграл «Атлетик» в Примере благодаря голу Рамоса с пенальтиРубин — Оренбург 0:0 (1-й тайм)Pravda.RuПСЖ может отпустить Неймара в «Барселону»Евро-футбол.ру10Евро-футбол.руPravda.Ruua.Tribuna.comSportliga.comМатч ТВMetaratingsSoccernews.ruRT на русскомСпорт-ЭкспрессГазета.RuВ ПСЖ попросили Неймара играть в клубе с максимальной отдачей. Футболист играл за "Барселону" с 2013 по 2017 год.В источнике КомментироватьПодробнее о событии AS: «ПСЖ» готов вернуть Неймара в «Барселону» летомСпорт-Экспресс 08:26«ПСЖ» готов продать Неймара в «Барселону», если получит предложениеSport24.ru 07:56 «ПСЖ» продаст Неймара «Барселоне», если получит предложениеЧемпионат 07:41рекламаГлавноеПятеро пилотов «Формулы 1» отказались вставать на коленоФК «Урал» сыграл в гостях вничью с «Уфой» 1:1Тедеско подвел итоги матча «Спартака» с «Тамбовом»«Реал» обыграл «Атлетик» в Примере благодаря голу Рамоса с пенальтиРубин — Оренбург 0:0 (1-й тайм)Новости