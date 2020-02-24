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«ПСЖ» обыграл «Бордо», Маркиньюс сделал дубль
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«ПСЖ» выиграл у «Бордо» (4:3) в матче 26-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев дубль сделал Маркиньюс. Также отличились Эдинсон Кавани и Кильян Мбаппе.В источнике
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Мбаппе – первый за 14 лет француз, поучаствовавший в 20+ голах в 4 сезонах Лиги 1 подряд

Sports.ru 20:13
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Неймар получил красную карточку впервые с октября 2017 года

Чемпионат 19:04
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«ПСЖ» выиграл у «Бордо». Кавани забил 200-й мяч в составе парижан, Неймар получил красную карточку

Матч ТВ 17:01
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