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Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»
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За парижан голы забили Эдинсон Кавани и Маркиньос. Для уругвайского нападающего Кавани этот гол стал 200-м за «ПСЖ». Он является лучшим бомбардиром в истории клуба.В источнике
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Кавани — о 200-м голе за «ПСЖ»: «Голы тебе дают партнеры»

Sport24.ru 10:56 
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21-летний Мбаппе поднялся на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ»

Bookmaker-ratings.ru 01:37
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Кавани о 200-м голе за «ПСЖ»: «Он не принес нам трофей. Но момент особенный»

Sports.ru вчера в 23:43
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