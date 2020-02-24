Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»

За парижан голы забили Эдинсон Кавани и Маркиньос. Для уругвайского нападающего Кавани этот гол стал 200-м за «ПСЖ». Он является лучшим бомбардиром в истории клуба.