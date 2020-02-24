«ПСЖ» обыграл «Бордо», Маркиньюс сделал дубль

«ПСЖ» выиграл у «Бордо» (4:3) в матче 26-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев дубль сделал Маркиньюс. Также отличились Эдинсон Кавани и Кильян Мбаппе.