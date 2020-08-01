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«ПСЖ» обыграл «Лион» и завоевал Кубок французской лиги
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"Пари Сен-Жермен" продолжает доминировать на внутренней арене. Накануне парижане сыграли в финале Кубка французской лиги против "Лиона".В источнике
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«Это стало рутиной». Неймар прокомментировал победу «ПСЖ» в Кубке лиги, процитировав песню

Sports.ru 06:45
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«ПСЖ» в четвертый раз за последнее время выиграл все домашние трофеи

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«ПСЖ» выиграл Кубок французской лиги, Жирков продлил контракт с «Зенитом». Главное к утру

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