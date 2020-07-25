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ПСЖ обыграл «Сент-Этьен» и выиграл Кубок Франции
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ПСЖ обыграл "Сент-Этьен" в финале Кубка Франции. Победный гол забил нападающий парижан Неймар в начале первого тайма.В источнике
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