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«ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» и завоевал Кубок Франции
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«ПСЖ» стал обладателем Кубка Франции. В решающем поединке турнира команда встретилась с «Сент-Этьеном».В источнике
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