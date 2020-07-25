НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеТренер «ПСЖ» Тухель остался недоволен судейством в матче Кубка ФранцииУ Мбаппе диагностировано растяжение связокГасперини: «Жаль, что Мбаппе получил травму»Тухель оценил форму Неймара перед финалом Кубка ФранцииТьягу Силва: «Мбаппе — незаменимый для „ПСЖ“ футболист»ГлавноеИсмаилов нокаутировал Александра Емельяненко«Зенит» и «Химки» назвали составы на финал Кубка РоссииИсполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезонВ ЦСКА подвели итоги прошедшего сезона и утвердили стратегию развития клуба«Сочи» арендовал нападающего «Спартака» Александра РуденкоSoccernews.ruПСЖ обыграл «Сент-Этьен» и выиграл Кубок ФранцииSoccer.ru23Soccer.ruPrognozistМатч ТВUA-ФутболRT на русскомSports.ruFootballHDГазета.RuУНИАНРоссийская газетаКомсомольская правдаMetaratingsLiveSport.ruPROСПОРТ КазахстанBookmaker-ratings.ruSport24.ruSoccernews.ruНева СпортЧемпионатОбщественная служба новостейСпорт-ЭкспрессТелеканал 360°Евро-футбол.руПСЖ обыграл "Сент-Этьен" в финале Кубка Франции. Победный гол забил нападающий парижан Неймар в начале первого тайма.В источнике Комментировать5Подробнее о событии «Надеюсь, перелома нет». Мбаппе получил жуткую травму в финале Кубка Франции и, похоже, пропустит ЛЧSport24.ru 06:30Суперкубок Франции-2020 будет сыгран в январеСпорт-Экспресс вчера в 21:18Гол Неймара принес ПСЖ победу в финале Кубка ФранцииLiveSport.ru вчера в 17:16рекламаЕщё по темеТренер «ПСЖ» Тухель остался недоволен судейством в матче Кубка ФранцииУ Мбаппе диагностировано растяжение связокГасперини: «Жаль, что Мбаппе получил травму»Тухель оценил форму Неймара перед финалом Кубка ФранцииТьягу Силва: «Мбаппе — незаменимый для „ПСЖ“ футболист»ГлавноеИсмаилов нокаутировал Александра Емельяненко«Зенит» и «Химки» назвали составы на финал Кубка РоссииИсполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезонВ ЦСКА подвели итоги прошедшего сезона и утвердили стратегию развития клуба«Сочи» арендовал нападающего «Спартака» Александра РуденкоНовости