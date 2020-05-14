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Газета.RuГазета.Ru
«ПСЖ» планирует продлить контракт с Тьяго Силвой
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Французский "ПСЖ" планирует продлить контракт с Тьяго Силвой, передает Footmercato. Отмечается, что соглашение будет рассчитано на один сезон.В источнике
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«ПСЖ» планирует продлить контракт с Тьяго Силвой

Газета.Ru 04:54
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«ПСЖ» близок к продлению контракта с 35-летним Тиаго Силвой с понижением зарплаты

Sports.ru 04:49
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«ПСЖ» намерен продлить контракт с Тьяго Силвой на один год

Чемпионат 04:24
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