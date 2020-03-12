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ПСЖ вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Боруссию»
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Париж, 12 марта 2020, 08:26 — REGNUM Французский ПСЖ одержал победу над дортмундской «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.В источнике
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Неймар в составе «ПСЖ» впервые сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов

Sport.ru 03:28
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Неймар впервые вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов в составе «ПСЖ»

Sport24.ru 02:41 
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«ПСЖ» обыграл дортмундскую «Боруссию» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Чемпионат вчера в 17:54
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