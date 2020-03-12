ПСЖ вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Боруссию»

Париж, 12 марта 2020, 08:26 — REGNUM Французский ПСЖ одержал победу над дортмундской «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.