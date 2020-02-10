ПСЖ одолел «Лион». В матче было забито 6 голов

В 23-м туре Лиги 1 лидирующий ПСЖ принимал на своем поле идущий на девятом месте "Лион". Матч прошел при обилии забитых мячей и завершился победой хозяев.