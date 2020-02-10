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ПСЖ одолел «Лион». В матче было забито 6 голов
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В 23-м туре Лиги 1 лидирующий ПСЖ принимал на своем поле идущий на девятом месте "Лион". Матч прошел при обилии забитых мячей и завершился победой хозяев.В источнике
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Защитник «Лиона» расстрелял собственные ворота: видео комичного автогола в матче с «ПСЖ»

Sport24.ru вчера в 19:08 
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«ПСЖ» обыграл «Лион» и продлил свою победную серию до пяти матчей

Sportbox.RU вчера в 17:00
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«ПСЖ» обыграл «Лион» и продлил свою победную серию до пяти матчей

Матч ТВ вчера в 17:00
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