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Vprognoze.ruVprognoze.ru
«ПСЖ» подтвердил заинтересованность в Месси
Матч ТВ
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  • Газета.Ru
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал, что клуб проявлял интерес к аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.В источнике
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Леонардо: «У „ПСЖ“ есть два лучших футболиста мира после Месси и Роналду»

Евро-футбол.ру 01:59
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В «ПСЖ» подтвердили, что были потенциально готовы вступить в борьбу за Месси

Sportbox.RU вчера в 19:36
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В «ПСЖ» подтвердили, что были потенциально готовы вступить в борьбу за Месси

Матч ТВ вчера в 19:36
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