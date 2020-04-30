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«ПСЖ» посвятил чемпионский титул врачам
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Парижский «ПСЖ» посвятил завоевание девятого в своей истории чемпионского титула медицинским работникам, которые продолжают борьбу с коронавирусом.В источнике
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«ПСЖ» посвятил чемпионский титул врачам, которые борются с коронавирусом

Sport24.ru 14:28 
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«ПСЖ» посвятил чемпионство медицинским работникам

Чемпионат 14:16
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«ПСЖ» посвятил чемпионство врачам, борющимся с коронавирусом

Metaratings 13:44
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