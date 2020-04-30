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«ПСЖ» будет признан чемпионом Франции
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«ПСЖ» будет признан чемпионом Франции, несмотря на досрочное завершение чемпионата, сообщает заместитель главного редактора L’Équipe Жоэль Доминигетти в своём "твиттере".В источнике
Подробнее о событии
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L’Equipe: «ПСЖ» признан чемпионом Франции после досрочного завершения турнира

Матч ТВ 06:58
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L’Equipe: «ПСЖ» признан чемпионом Франции после досрочного завершения турнира

Sportbox.RU 06:58
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«ПСЖ» будет признан чемпионом Франции

Чемпионат 06:56
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