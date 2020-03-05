«ПСЖ» разгромил «Лион» и стал первым финалистом Кубка Франции

Хозяева остались вдесятером после удаления Фернандо Маркала на 61-й минуте. Второй финалист Кубка Франции станет известен в четверг по итогам матча "Сент-Этьен" - "Ренн".