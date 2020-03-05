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«ПСЖ» разгромил «Лион» и стал первым финалистом Кубка Франции
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Хозяева остались вдесятером после удаления Фернандо Маркала на 61-й минуте. Второй финалист Кубка Франции станет известен в четверг по итогам матча "Сент-Этьен" - "Ренн".В источнике
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ПСЖ разгромил «Лион» и вышел в финал Кубка Франции

LiveSport.ru 17:05
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Хет-трик Мбаппе принёс «ПСЖ» крупную победу над «Лионом» в 1/2 финала Кубка Франции

Чемпионат 17:03
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Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Лион» и выйти в финал Кубка Франции

Sport24.ru 17:02 
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