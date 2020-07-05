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ПСЖ может отпустить Неймара в «Барселону»
Евро-футбол.ру
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В ПСЖ попросили Неймара играть в клубе с максимальной отдачей. Футболист играл за "Барселону" с 2013 по 2017 год.В источнике
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AS: «ПСЖ» готов вернуть Неймара в «Барселону» летом

Спорт-Экспресс 08:26
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«ПСЖ» готов продать Неймара в «Барселону», если получит предложение

Sport24.ru 07:56 
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«ПСЖ» продаст Неймара «Барселоне», если получит предложение

Чемпионат 07:41
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