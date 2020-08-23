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Российская газетаРоссийская газета
«ПСЖ» сыграет с «Баварией» в финале Лиги чемпионов
ГЛАС.RU
  • Известия0:30
Сегодня в Лиссабоне состоится главный матч европейского сезона - финал Лиги чемпионов. В нем "Пари Сен-Жермен" встретится с "Баварией". Начало - в 22:00 по московскому времени.В источнике
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«ПСЖ» — «Бавария»: видеотрансляция финального матча Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс 13:00
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«ПСЖ» — «Бавария». Видеотрансляция, смотреть онлайн

BetOn 13:25
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Sports.ru 09:51
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