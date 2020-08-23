«ПСЖ» сыграет с «Баварией» в финале Лиги чемпионов

Сегодня в Лиссабоне состоится главный матч европейского сезона - финал Лиги чемпионов. В нем "Пари Сен-Жермен" встретится с "Баварией". Начало - в 22:00 по московскому времени.