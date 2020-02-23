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Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»
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Для уругвайца мяч стал 200-м за парижан. Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года, когда перешел из «Наполи». В Лиге 1 за это время Кавани провел 199 матчей, забил 138 голов.В источнике
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«ПСЖ» выиграл у «Бордо». Кавани забил 200-й мяч в составе парижан, Неймар получил красную карточку

Матч ТВ 17:01
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Юбилейный гол Кавани помог «ПСЖ» обыграть в гостях «Бордо»

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🔥Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ». Он лучший бомбардир в истории клуба

Sports.ru 15:59
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