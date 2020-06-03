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«ПСЖ» присматривается к Эктору Бельерину
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По информации TodoFichajes, французский "ПСЖ" рассматривает вариант подписания правого защитника "Арсенала" Эктора Бельерина.В источнике
Подробнее о событии
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СМИ: «ПСЖ» и «Арсенал» ведут переговоры о трансфере Бельерина

Советский спорт 05:54
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«ПСЖ» может приобрести Бельерина за 30 миллионов евро

Спорт-Экспресс 01:58
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Игрок «Арсенала» Бельерин может стать футболистом «ПСЖ»

Газета.Ru 01:40
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