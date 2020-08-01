«ПСЖ» выиграл Кубок французской лиги

В серии пенальти точнее оказались парижане — 6:5. Автором единственного промаха "Лиона" стал Бертран Траоре. «ПСЖ» стал победителем Кубка французской лиги в рекордный девятый раз в истории.