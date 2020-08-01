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«ПСЖ» выиграл Кубок французской лиги
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В серии пенальти точнее оказались парижане — 6:5. Автором единственного промаха "Лиона" стал Бертран Траоре. «ПСЖ» стал победителем Кубка французской лиги в рекордный девятый раз в истории.В источнике
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«ПСЖ» выиграл Кубок французской лиги

Все про Спорт ру 00:05
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Верратти признали лучшим игроком финала Кубка французской лиги

Sport24.ru 00:37 
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«ПСЖ» выиграл Кубок французской лиги, Жирков продлил контракт с «Зенитом». Главное к утру

Чемпионат 02:30
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