НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеПСЖ - Лион: прогноз Максима Митрофанова 31 июля 2020Тухель надеется на чудо в плане выздоровления МбаппеПеррен, отыгравший 17 лет за «Сент-Этьен», завершил карьеруЭррера считает, что Мбаппе может восстановиться к матчу с «Аталантой»Неймар: «Впереди у „ПСЖ“ четыре финала. Мы всегда играем ради побед»ГлавноеПлющенко пообещал новые сенсации после перехода КосторнойЮран назвал беспределом ситуацию с его увольнением из «Химок»Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желаниях«ПСЖ» выиграл Кубок французской лигиИзвестия«ПСЖ» выиграл Кубок французской лигиSoccernews.ru23Soccernews.ruTelegraf.com.uaBookmaker-ratings.ruСпорт день за днемМатч ТВСпорт-ЭкспрессFootball-fun.ruRT на русскомPrognozistLiveSport.ruBetOnMetaratingsPROСПОРТ КазахстанЧемпионатГазета.RuTricolor TV MagazineNEWS.am SportИзвестияSports.ruНева СпортФакты и комментарииSportliga.comFootballHDВ серии пенальти точнее оказались парижане — 6:5. Автором единственного промаха "Лиона" стал Бертран Траоре. «ПСЖ» стал победителем Кубка французской лиги в рекордный девятый раз в истории.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «ПСЖ» выиграл Кубок французской лигиВсе про Спорт ру 00:05Верратти признали лучшим игроком финала Кубка французской лигиSport24.ru 00:37 «ПСЖ» выиграл Кубок французской лиги, Жирков продлил контракт с «Зенитом». Главное к утруЧемпионат 02:30рекламаЕщё по темеПСЖ - Лион: прогноз Максима Митрофанова 31 июля 2020Тухель надеется на чудо в плане выздоровления МбаппеПеррен, отыгравший 17 лет за «Сент-Этьен», завершил карьеруЭррера считает, что Мбаппе может восстановиться к матчу с «Аталантой»Неймар: «Впереди у „ПСЖ“ четыре финала. Мы всегда играем ради побед»ГлавноеПлющенко пообещал новые сенсации после перехода КосторнойЮран назвал беспределом ситуацию с его увольнением из «Химок»Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желаниях«ПСЖ» выиграл Кубок французской лигиНовости