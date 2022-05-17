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«ПСЖ» завершит сезон с рекордным для клуба доходом – 700 миллионов евро

«ПСЖ» завершит сезон с рекордным для клуба доходом – 700 миллионов евро.
Sports.ru
Предыдущий клубный рекорд по доходам был установлен парижанами в сезоне-2018/19 - 637,3 млн евро.
РИА Новости
Благодаря приходу в клуб Лионеля Месси «ПСЖ» заключил 11 новых спонсорских сделок.
Sport24.ru
В нынешнем сезоне Лионель Месси провёл за «ПСЖ» 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 13 результативных передач.
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Подробнее о событии

L’Equipe: «ПСЖ» завершит сезон с рекордными доходами благодаря трансферу Месси
РИА Новости19:01
В сезоне-2021/22 «ПСЖ» продал более полумиллиона футболок с фамилией Месси и зафиксирует рекордный доход
Metaratings18:06
«Пари Сен-Жермен» завершит сезон с рекордным доходом в €700 млн, значительную часть принес переход Месси
Матч ТВвчера в 16:43
«ПСЖ» завершит сезон с рекордным для клуба доходом – 700 миллионов евро
Sports.ruвчера в 15:30
Лионель Месси увеличил доходы «ПСЖ» от продажи атрибутики на 60 млн евро
СпортКП16 мая в 14:32
Месси увеличил продажи атрибутики в ПСЖ на 60 миллионов евро
Soccer.ru16 мая в 14:31
После прихода Лионеля Месси доходы «ПСЖ» от продаж атрибутики выросли на € 60 млн
Чемпионат16 мая в 13:05

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