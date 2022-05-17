Sports.ru«ПСЖ» завершит сезон с рекордным для клуба доходом – 700 миллионов евро«ПСЖ» завершит сезон с рекордным для клуба доходом – 700 миллионов евро.Sports.ruПредыдущий клубный рекорд по доходам был установлен парижанами в сезоне-2018/19 - 637,3 млн евро.РИА НовостиБлагодаря приходу в клуб Лионеля Месси «ПСЖ» заключил 11 новых спонсорских сделок.Sport24.ruВ нынешнем сезоне Лионель Месси провёл за «ПСЖ» 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 13 результативных передач.ЧемпионатЧитать далееСвернутьСпортКПSports.ruLenta.ruЧемпионатЕвро-футбол.руMetaratingsБомбардир.руПодробнее о событииL’Equipe: «ПСЖ» завершит сезон с рекордными доходами благодаря трансферу МессиРИА Новости19:01В сезоне-2021/22 «ПСЖ» продал более полумиллиона футболок с фамилией Месси и зафиксирует рекордный доходMetaratings18:06«Пари Сен-Жермен» завершит сезон с рекордным доходом в €700 млн, значительную часть принес переход МессиМатч ТВвчера в 16:43«ПСЖ» завершит сезон с рекордным для клуба доходом – 700 миллионов евроSports.ruвчера в 15:30Лионель Месси увеличил доходы «ПСЖ» от продажи атрибутики на 60 млн евроСпортКП16 мая в 14:32Месси увеличил продажи атрибутики в ПСЖ на 60 миллионов евроSoccer.ru16 мая в 14:31После прихода Лионеля Месси доходы «ПСЖ» от продаж атрибутики выросли на € 60 млнЧемпионат16 мая в 13:05Показать ещёОценить