Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника прославленному советскому футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову. Как сообщает РИА Новости, открытие памятника посетили порядка 300 болельщиков «Спартака».В источнике Знаю, что многих расстроит то, что я скажу. Может быть, даже обидит. Простите. Видит Бог, игра Федора – одно из самых светлых воспоминаний моего детства и юности, они теплы и живы до сих пор. Но открытый вчера памятник на Троекуровском кладбище – просто катастрофа.Metaratings03:11