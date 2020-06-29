Василий Уткин российский журналист

Знаю, что многих расстроит то, что я скажу. Может быть, даже обидит. Простите. Видит Бог, игра Федора – одно из самых светлых воспоминаний моего детства и юности, они теплы и живы до сих пор. Но открытый вчера памятник на Троекуровском кладбище – просто катастрофа.

Metaratings

03:11