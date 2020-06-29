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Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
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В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника прославленному советскому футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову. Как сообщает РИА Новости, открытие памятника посетили порядка 300 болельщиков «Спартака».В источнике
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Василий Уткин
российский журналист
Знаю, что многих расстроит то, что я скажу. Может быть, даже обидит. Простите. Видит Бог, игра Федора – одно из самых светлых воспоминаний моего детства и юности, они теплы и живы до сих пор. Но открытый вчера памятник на Троекуровском кладбище – просто катастрофа.Metaratings03:11
Подробнее о событии
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«Надеюсь, меня не закидают помидорами». На Троекуровском кладбище Москвы открыт памятник Федору Черенкову

Спорт-Экспресс 06:30
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«Просто катастрофа»: Уткин высказался о памятнике Федору Черенкову

РИА Новости 05:39
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Уткин назвал катастрофой памятник Черенкову на Троекуровском кладбище

Metaratings 03:11
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