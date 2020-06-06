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Панарин: негодяи пытаются очернить меня, будто я не люблю свою родину
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В нынешнем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 95 играх, в которых записал в свой актив 32 гола и сделал 63 голевых паса.В источнике
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