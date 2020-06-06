Панарин раскритиковал российскую политическую систему
Российский хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в очередной раз высказался на политические темы, заявив, что у России при нынешних власти и системе не будет светлого будущего. Известный хоккейный тренер Андрей Назаров в ответ назвал такое высказывание "не самым обдуманным".В источнике Артемий, я рад, что ты меня наконец-то услышал. Хочу дополнить твое смелое и, на мой взгляд, не самое обдуманное высказывание. Дело в том, что без этого государства не было бы нашей с тобой родины и наших лидеров. И я горжусь, что живу в одно время вместе с этими лидерами.Sports.ruвчера в 16:08