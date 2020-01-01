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Панченко может продолжить карьеру в Турции или США
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Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко привлек к себе внимание со стороны турецких и американских клубов.В источнике
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Источник: Панченко может продолжить карьеру в Турции или США

Футбол России 11:53
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Панченко может продолжить карьеру в Турции или США

Матч ТВ 11:32
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Панченко может продолжить карьеру в Турции или США

Sportbox.RU 11:32
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