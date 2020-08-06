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Панченко подписал трехлетний контракт с «Тамбовом»
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Экс-форвард «Динамо» Кирилл Панченко перешел в «Тамбов», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 30-летним игроком рассчитано на три года.В источнике
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Панченко подписал трехлетний контракт с «Тамбовом»

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Панченко подписал трехлетний контракт с «Тамбовом»

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