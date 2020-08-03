Панченко подпишет контракт с «Тамбовом»
Как сообщается metaratings, уже в ближайшее время российский нападающий заключит контракт с тамбовским клубом. В прошлом сезоне 30-летний футболист сыграл 23 матча за московское «Динамо» во всех турнирах и забил два гола, но руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с Панченко.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Metaratings.ru, бывший нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко продолжит карьеру в «Тамбове». В ближайшее время 30-летний форвард подпишет контракт с тамбовским клубом. Ранее сообщалось, что в услугах Панченко заинтересован тульский «Арсенал».
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