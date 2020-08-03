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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Панченко подпишет контракт с «Тамбовом»
Тульский футбол
  • Тульский футбол
  • Вести48
  • Metaratings
  • Евро-футбол.ру
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Матч ТВ
  • Футбол России
Как сообщается metaratings, уже в ближайшее время российский нападающий заключит контракт с тамбовским клубом. В прошлом сезоне 30-летний футболист сыграл 23 матча за московское «Динамо» во всех турнирах и забил два гола, но руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с Панченко.В источнике
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С чего всё начиналось
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Кирилл Панченко перейдет в «Тамбов»

Как стало известно Metaratings.ru, бывший нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко продолжит карьеру в «Тамбове». В ближайшее время 30-летний форвард подпишет контракт с тамбовским клубом. Ранее сообщалось, что в услугах Панченко заинтересован тульский «Арсенал».
Metaratings 10:45
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