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Кирьякос Пападопулос прибыл в Москву для перехода в «Динамо»
Metaratings
  • Metaratings
Греческий защитник Кирьякос Пападопулос находится в Москве с целью завершения перехода в "Динамо", сообщил в твиттере журналист Димитрис Самолис.В источнике
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Журналист: «Московское „Динамо“ подпишет Пападопулоса»

Soccer.ru 17:32 
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Защитник «Гамбурга» Пападопулос близок к переходу в московское «Динамо»

Sport.ru 17:01
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«Динамо» близко к подписанию защитника «Гамбурга» Пападопулоса

Чемпионат 16:55
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