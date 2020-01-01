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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Паратичи: «Переговоры о продлении контракта с Дибалой уже начаты»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
Каждый работник, который начинает переговоры по продлению контракта, хочет улучшения условий, всё логично.В источнике
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Паратичи: «Переговоры о продлении контракта с Дибалой уже начаты»

Евро-футбол.ру 16:44
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Паратичи: «Мы уверены в том, что контракт с Дибалой будет продлен»

Soccer.ru 16:28 
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«Ювентус» начал переговоры о продлении контракта с Дибалой

Спорт-Экспресс 16:23
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