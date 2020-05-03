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Газета.RuГазета.Ru
Паратичи оценил вклад Роналду в развитие «Ювентуса»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
  • Soccernews.ru
Спортивный директор туринского "Ювентуса" Фабио Паратичи заявил о том, что форвард Криштиану Роналду очень важен для команды, передает Football Italia.В источнике
Подробнее о событии
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Директор «Ювентуса»: «Бренд Роналду почти такой же большой, как и клуб»

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Паратичи: Роналду — это бренд, который ведёт к экспоненциальному увеличению доходов

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Паратичи: «Роналду – это бренд»

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