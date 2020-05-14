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Паредес рассказал, как едва не погиб в ДТП вместе с одноклубниками
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Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес рассказал о том, как едва не попал в ДТП, которое могло стоить ему жизни.В источнике
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Бывший футболист «Зенита» Паредес вспомнил, как едва не попал в страшную аварию

Футбол России 06:17
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Экс-футболист «Зенита» рассказал, как чуть не погиб в результате ДТП

RT на русском 05:46
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Паредес рассказал, как едва не попал в аварию, проехав на красный: «Думал, что погибну»

Sports.ru 05:32
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