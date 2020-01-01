Останется ли «Спартак» лидером после дерби с ЦСКА. Анонс тура РПЛ

Турнирная таблица после шести туров В седьмом туре встречаются Продолжит ли "Спартак" беспроигрышную серию "Спартак" пока не потерпел в чемпионате ни одного поражения.