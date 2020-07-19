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Парфенов подал в отставку после вылета «Урала» из Кубка России
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Главный тренер екатеринбургского "Урала" Дмитрий Парфенов после поражения в полуфинале Кубка России по футболу от подмосковных "Химок" заявил, что покидает команду.В источнике
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Дмитрий Парфенов
футболист
Провалили игру. Есть решение — я покидаю команду. Хочу поблагодарить руководство, болельщиков, каждого игрока. Это часть футбола, надо двигаться дальше. Официальное ли это решение? К президенту все вопросы.Sport24.ru08:50
С чего всё начиналось
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Парфенов подал в отставку после поражения от «Химок» в Кубке России

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов объявил об уходе со своего поста после поражения от «Химок» (1:3) в полуфинальном матче Олимп-Кубка России. — Мы провалили игру.
Матч ТВ 08:54
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Парфёнов подал в отставку с поста главного тренера «Урала» после поражения в Кубке России

Sport.ru 09:59
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«Проиграли самый важный матч года. Кто-то должен отвечать». Парфенов объяснил решение уйти из «Урала»

Спорт-Экспресс 10:03
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Парфенов подал в отставку с поста тренера «Урала» после вылета от «Химок» в полуфинале Кубка России

Sports.ru 08:56
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