Парфенов подал в отставку после вылета «Урала» из Кубка России
Главный тренер екатеринбургского "Урала" Дмитрий Парфенов после поражения в полуфинале Кубка России по футболу от подмосковных "Химок" заявил, что покидает команду.В источнике Провалили игру. Есть решение — я покидаю команду. Хочу поблагодарить руководство, болельщиков, каждого игрока. Это часть футбола, надо двигаться дальше. Официальное ли это решение? К президенту все вопросы.Sport24.ru08:50
С чего всё начиналось
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов объявил об уходе со своего поста после поражения от «Химок» (1:3) в полуфинальном матче Олимп-Кубка России. — Мы провалили игру.