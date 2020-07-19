Дмитрий Парфенов футболист

Провалили игру. Есть решение — я покидаю команду. Хочу поблагодарить руководство, болельщиков, каждого игрока. Это часть футбола, надо двигаться дальше. Официальное ли это решение? К президенту все вопросы.

Sport24.ru

08:50