Парма Кальчо 1913 - Лацио: прогноз Василия Шабалина 9 февраля 2020

Беспроигрышная серия Лацио составляет больше 10 игр, и Парма без основного нападающего Корнелиуса вряд ли сможет остановить бьянкочелести.